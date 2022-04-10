Основатель компании “Русал”, российский миллиардер Олег Дерипаска выступил с очередным громким заявлением. На этот раз он подверг критике меры по импортозамещению и идею назначать для этой цели руководителей.

Выступая перед СМИ, он отметил, что нет смысла “выдумывать начальников по импортозамещению”. По словам миллиардера, есть успешные и неуспешные предприниматели, есть те, кто готов сам перестроиться, учитывая новые экономические реалии. И таким компаниям государство должно помогать – создавать условия для реализации их проектов.

Кроме этого, миллиардер отметил, что сейчас львиная доля господдержки должна приходиться не на крупные банки, которые попали под санкции, а более мелкие финансовые организации.

С начала специальной военной операции на Украине Дерипаска не раз выступал с громкими заявлениями. В частности, говорил о том, что ситуацию нужно урегулировать мирным путём как можно скорее.