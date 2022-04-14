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Дефицит мяса в ближайшее время прогнозируют в Германии. Об этом рассказал генеральный секретарь Ассоциации немецких фермеров Удо Хеммерлинг.

В интервью журналу Der Spiegel специалист пояснил: за последнее время серьёзно подорожали корма, поэтому содержать свиней становится невыгодным делом. Сейчас за килограмм свинины фермер получает меньше двух евро, но для того, чтобы производство мяса было рентабельным, килограмм должен стоить не менее 2,5 евро, говорит Хеммерлинг. Повышение цен отражается на спросе – с увеличением цены немцы станут покупать меньше мяса, а фермеры соответственно разводить меньше животных.

По словам Хеммерлинга, немцы привыкли к тому, что продукты питания доступны. Однако в скором времени мясной продукции на прилавках может стать меньше. В том числе колбасы, сарделек и прочих товаров. Генеральный секретарь Ассоциации фермеров предположил, что как только с полок пропадёт свинина, немцы начнут закупаться впрок другими товарами, создав тем самым ажиотажный спрос.

Резкий рост цен в Германии и других странах Запада начался после введения антироссийских санкций.

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