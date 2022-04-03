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Польше давно не терпится присоединить к себе западную часть Украины. С началом спецоперации РФ она увидела в ней свой шанс воплотить давно задуманное в реальность. Именно на такие мысли наталкивает высказывание вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о необходимости разместить на территории государства ядерное оружие Соединенных Штатов, заявил депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев.

Он напомнил, что Запад постоянно призывает к деэскалации конфликта, однако у Польши на Украине имеются свои интересы. Не исключено, что она воспользуется сложившейся ситуацией, чтобы разделить соседнюю страну и расшириться за счет западных ее областей.

«Они (польские политики. — Прим. Discover24.ru) почему-то считают, что приближается такое время, когда будут делить территорию Украины. А претензии Польши к территории Украины, к какой части, понятны — западная часть», – цитирует Шхагошева РИА Новости.

Напомним, что ранее сообщалось и о территориальных претензиях Венгрии, которая совсем не против включить в свой состав Закарпатскую область Украины.

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