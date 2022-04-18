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Соединенные Штаты задерживают поставки военной техники на Тайвань, сообщило издание Defence News. Авторы объясняют возникшие проблемы ситуацией на Украине и всплеском коронавирусной инфекции, создавших сложности в логистике.

Ранее Тайвань заключил с Соединенными Штатами контракт на поставку вооружений и техники, стоимость которого составляет более 14 миллиардов долларов. В Конгрессе заявляют, что логистические проблемы необходимо срочно решать, так как Китай с каждым днем ведет себя по отношению к Тайваню все более агрессивно.

Среди вооружений и техники, которые островное государство приобретает у США, значатся переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» и противокорабельные ракеты Harpoon Block II. Кроме того, Тайвань заключил контракт на поставку 66 истребителей F-16.

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