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Дата-центр “Яндекса” в финском Мянтсяля вынужден перейти на собственные дизельные генераторы. Причиной стала необходимость перезаключение договора с поставщиком электроэнергии.

Сам дата-центр продолжает свою работу. В пресс-службе компании отметили, что все сервисы функционируют в штатном режиме. Дата-центр в Мянтсяля был построен и запущен в работу в 2014 году. В нем применяется система охлаждения, которая позволяет в дальнейшем использовать тепло от серверов для отопления жилых домов. Снабжая город теплом, компания может возместить часть самых крупных расходов.

В коммунальных службах города отметили, что такое “серверное” теплоснабжение позволило в 2016 году сократить стоимость отопления для населения на 5%, в потребление газа для обслуживания городской сети в два раза.

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