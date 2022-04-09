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Сразу пять стран Евросоюза бунтуют против запрета импорта энергоносителей из России. Возглавляет его венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который недавно был переизбран на четвертый срок подряд, пишет британский таблоид Daily Express.

Орбан никогда не скрывал своих хороших отношений с РФ, но причина бунта совсем не в этом. Глава правительства Венгрии резонно заявляет, что отказ от газа, нефти и угля из России полностью уничтожит экономику страны.

Так думает не только Орбан. К бунту против антироссийских санкций уже готовы присоединиться Австрия и Германия, а также Нидерланды и Австралия. Политики из этих стран уже высказались в том духе, что санкции против РФ могут погубить всю мировую экономику. ФРГ неоднократно заявляла, что для нее отказ от российских энергоносителей может стать губительным, так как 40 процентов газа она приобретает именно у России.

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