Британское издание Daily Express почему-то посчитало, что России необходим перелом в спецоперации на Украине и заявило, что помочь в этом Москве сможет Китай. Журналисты выдвинули предположение, что Пекин может передать РФ авианосец Type 003, а также истребители пятого поколения J-20.

Издание пишет, что информация о возможной передаче китайского оружия в Россию была озвучена высокопоставленными чиновниками Евросоюза. В этом заявлении речь шла также о планирующих гиперзвуковых боезарядах DF-17, противокорабельных ракетах и баллистических DF-41. ЕС якобы владеет всеми доказательствами, что Китай намерен снабжать РФ своим оружием.

Эти самые доказательства, разумеется, представлены на были. И Пекин, и Москва неоднократно заявляли, что поставки вооружение – это всего лишь плод воспаленной фантазии западных политиков. В арсенале России имеется собственное оружие, которого вполне достаточно для успешного завершения спецоперации и достижения всех заявленных целей.