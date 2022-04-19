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Завод по производству шин и автозапчастей в Калуге временно возобновил работу. Предприятие принадлежит немецкой компании Continental, которая ранее ограничила свою деятельность в России.

По данным немецких СМИ, завод работает не на полную мощность – его загруженность сейчас “значительно ниже”. Тем не менее продукция производится. В самой компании объяснили возобновление работы обязанностью владельца компании заботиться о сотрудниках. Между тем немецкие средства массовой информации главной причиной называют возможные уголовные дела, которые бы грозили руководству предприятия в случае, если остановка производства продлится ещё некоторое время.

Как долго проработает завод, пока не сообщается.

В то же время в Калуге по-прежнему остановлено производство на заводе концерна Stellantis, в который входит Opel, Citroen и Peugeot.

И Continental, и Stellantis ограничивая работу в России, заявляли о возникших сложностях с логистикой и санкциях, которые делают работу предприятий невозможной.

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