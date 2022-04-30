Остановка сертификации «Северного потока-2» больно ударит по федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания в Германии. Власти региона уже сейчас готовятся к самому неблагоприятному развитию событий, сообщает немецкое издание Compact.

Авторы напоминают, что неподалеку от Лубмина располагается крупный промышленный парк, деятельность которого напрямую зависит от поставок газа. Если они остановятся, то все предприятия на этой территории будут вынуждены прекратить работу, а сам парк опустеет.

В качестве основных причин этого называются не только остановка процедуры сертификации «Северного потока-2» канцлером Германии Олафом Шольцем, но и сильное подорожание энергоносителей. Впрочем, обе причины взаимосвязаны, приводит слова немецкого бизнесмена Михаэля Бертрама РИА Новости.