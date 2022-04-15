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Американских граждан все меньше интересуют беды и чаяния Украины. Больше всего на свете они сейчас не хотят возвращаться в эпоху «Великой депрессии», которую могут спровоцировать санкции США против России, пишет издание CNBC.

Кроме того, оно следует интересам своих читателей и все чаще убирает все новости, так или иначе касающиеся Украины, с первых страниц. Согласно последним исследованиям, проблемы Киева интересуют не более 11 процентов американцев, что вынуждает СМИ больше внимания уделять внутренним проблемам.

Журналист Стив Лизман отмечает, что американцев больше волнуют проблемы подорожания топлива, электричества, продуктов питания, которое стало результатом санкций против РФ. По мнению экспертов, дальше будет еще хуже. Невзирая на огромную экономическую значимость Москвы для США и Европы, они продолжают изолировать ее, что вполне может привести к еще более негативным последствиям для них самих.

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