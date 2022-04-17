Издание The Hill процитировало высказывание президента Украины Зеленского о «возможном применении Россией ядерного оружия». Читатели выразили недовольство заявлениями украинского лидера и обрушили на него лавину критики, передает РИА Новости.

Один из пользователей заявил, что Зеленский продолжает поддерживать свое реноме «королевы драмы». Другой отметил, что тактика ядерного запугивания планеты не принесет Киеву ничего хорошего.

«Проконсультируйся с доктором. Возможно, он в качестве лечения посоветует тебе закрыть рот», – опубликовал известный мем в ответ на заявление Зеленского пользователь под ником Early cuyler.

Подавляющее большинство читателей сошлись во мнении, что украинский лидер столкнулся с серьезными психическими проблемами:

«Зеленскому нужно принять транквилизатор и поспать двенадцать часов», – дал практический совет один из комментаторов.

«Бьюсь об заклад, он надеется, что Россия применит ядерное оружие, чтобы иметь крутой фон для своих фотосессий», – не без юмора заметил еще один читатель.

Кроме того, многие написали, что устали от Зеленского и не считают себя обязанными его спасать.