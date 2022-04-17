Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание The Hill процитировало высказывание президента Украины Зеленского о «возможном применении Россией ядерного оружия». Читатели выразили недовольство заявлениями украинского лидера и обрушили на него лавину критики, передает РИА Новости.

Один из пользователей заявил, что Зеленский продолжает поддерживать свое реноме «королевы драмы». Другой отметил, что тактика ядерного запугивания планеты не принесет Киеву ничего хорошего.

«Проконсультируйся с доктором. Возможно, он в качестве лечения посоветует тебе закрыть рот», – опубликовал известный мем в ответ на заявление Зеленского пользователь под ником Early cuyler.

Подавляющее большинство читателей сошлись во мнении, что украинский лидер столкнулся с серьезными психическими проблемами:

«Зеленскому нужно принять транквилизатор и поспать двенадцать часов», – дал практический совет один из комментаторов.

«Бьюсь об заклад, он надеется, что Россия применит ядерное оружие, чтобы иметь крутой фон для своих фотосессий», – не без юмора заметил еще один читатель.

Кроме того, многие написали, что устали от Зеленского и не считают себя обязанными его спасать.

Вам может понравиться

Глава СВР Нарышкин: У США имеются собственные интересы в конфликте на Украине

Масштабы поставок оружия на Украину из Соединенных Штатов в ближайшее время достигнут 1 миллиарда долларов. При этом Вашингтон отправляет в Киев все больше наступательных видов вооружения, сообщает издание «Взгляд». Авторы

Политолог Марков: Гибель крейсера “Москва” повлечет за собой резкую эскалацию боевых действий

Одним из последствий гибели российского ракетного крейсера «Москва» в Черном море станет эскалация вооруженного противостояния на Украине, уверен политолог Сергей Марков. Он также отметил, что армии РФ пора начинать действовать

В Мариуполе в плен захвачен известный британский наемник Шон Питер

Российские ВС и ополчение ДНР в ходе мероприятий по зачистке Мариуполя взяли в плен «важную птицу» – хорошо известного в определенных кругах британского наемника Шона Питера. Портал Avia.Pro сообщает, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 17 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 апреля – пасмурно, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 8 °C | Королев: погода, 17 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 17 апреля – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 17 апреля – облачно с прояснениями, до 20 °C |