Китайское издание «Гуаньча» рассказало о желании Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс. Власти обоих государств сейчас размышляют над подачей заявки в НАТО, однако в КНР считают, что это станет большой ошибкой Хельсинки и Стокгольма.

«Финляндия и Швеция: спасибо, я не хочу быть следующей Украиной», – написал в комментариях к публикации один из читателей.

Другой назвал призывы Альянса к скандинавским государствам «приглашением в клуб дьявола».

«Только Финляндия и Швеция не торопятся вступать. Российские истребители недавно совершили полет над Швецией. Если вы хотите быстро вступить, тогда потом придется драться сами знаете с кем!», – написал комментатор, уверенный, что Москве совершенно не понравится решение Стокгольма и Хельсинки.

Большинство читателей сошлись во мнении, что приглашение в НАТО – это своеобразная веревка, которую Соединенные Штаты накидывают на шею всех европейских государств.