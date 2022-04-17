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Французская газета Le Figaro опубликовала статью о сложностях отказа от российских энергоресурсов. Авторы отметили, что РФ вполне может найти новых покупателей на свои сырьевые ресурсы, что сделает санкционные меры бессмысленными. Это заявление привлекло читателей, которые бурно прокомментировали эмбарго на энергоносители из России.

Читатель lespilau написал, что Россия не особо боится санкций, так как она всегда сможет найти покупателей на нефть в Африке, азиатских странах и Латинской Америке.

Другой пользователь добавил, что РФ предоставит этим государствам выгодную скидку и будет продавать энергоносители за рубли. Это укрепит ее национальную валюту и поможет устранить кризис в экономике.

«Странам Европы придется платить за спотовые поставки гораздо больше, чем при долгосрочных контрактах с Россией, что может привести к перебоям в поставках и ослаблению евро, заявил читатель. При этом количество обанкротившихся европейских предприятий вполне может оказаться выше, чем ожидалось», – заволновался о судьбе ЕС еще один комментатор.

Читатель dutch подвел итог обсуждению. Он заявил, что Франция должна действовать сама по себе, а не следовать за США и ЕС, и продолжать закупки российских энергоносителей.

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