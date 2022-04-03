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Во время интервью изданию Der Tagesspiegel украинский посол Андрей Мельник раскритиковал президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, чем не на шутку разъярил немецких читателей.

Мельник заявил журналистам, что Штайнмайер продолжает дорожить отношениями с Россией, которые для него давно стали «чем-то фундаментальным и сакральным». Также он поддерживает мнение РФ о том, что Украина не состоялась как самостоятельное государство и не признает ее культуру и язык.

Читатель под ником Rainer_Realist в комментариях написал, что Мельник беспрестанно выдвигает все новые и новые требования к властям ФРГ, а также проявляет недовольство. Хотя вместо этого он должен предпринимать какие-то шаги, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем.

«Господин Мельник – это, конечно, только отдаленная оценка – видимо, страдает сильно нарушенным самовосприятием» – считает пользователь MonsieurMaigret.

Напомним, что Мельник раздражает немецкие власти своими бесконечными требованиями. Он упрекает их в нежелании отправлять в Киев оружие, а когда вооружения все же поставляются, высказывает недовольство недостаточным их количеством. Также украинский посол не устает повторять, что именно его страна защищает всю Европу, поэтому ей все должны.

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