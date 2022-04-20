На месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в Китае, которое произошло в марте, были найдены два черных ящика. Сейчас проводится восстановление данных, но эксперты сталкиваются со сложностями, так как оба ящика сильно повреждены. Об этом сообщили в Главном управлении гражданской авиации КНР.

В тексте отчета ведомства указано: “Два самописца с самолета были серьезно повреждены из-за удара, работы по восстановлению и анализу данных еще продолжаются”.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение 21 марта на юге КНР. На борту самолета находились 132 человека, все они признаны погибшими. Причины крушения пока не установлены.

Власти страны ранее заявляли, что теракт исключен, так как на месте крушения самолета не было обнаружено взрывчатых компонентов.