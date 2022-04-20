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Министерство обороны Чехии сообщило о готовности ремонтировать на чешских оборонных предприятиях поврежденную украинскую военную технику. Об этом сообщила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.

Уже подписан первый контракт на проведение ремонтных работ. Первой партией на предприятия поступят танки Т-64. Их будут восстанавливать предприятия компании Czechoslovak Group. Речь может идти о ремонте бронемашин типов БРД и БРДМ.

Глава Минобороны страны сообщила о том, что Чехия стала первой страной, к которой Украина обратилась с просьбой о сотрудничестве в ремонте поврежденной в ходе боев военной техники. Кроме того, Яна Чернохова отметила, что Чехия направила за последнюю неделю Украине военные материалы. Но министр не стала раскрывать конкретное содержание поставок.

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