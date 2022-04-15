читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После взрывов, которые прогремели в пятницу в Киеве, город частично остался без электроэнергии. Сообщения об этом появились в ряде украинских Telegram-каналов.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. Нет сведений и о размере причиненного ущерба и пострадавших.
Генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что Вооруженные силы России за последние сутки поразили 132 военных объекта на Украине. Среди уничтоженных военных объектов – ракетно-артиллерийский склад.

В Минобороны РФ сообщили, что в Великой Новоселке, Теминовке, Ивановке, Краматорске и Богородичном были уничтожены шесть центров скопления националистов и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад.

Представители Минобороны РФ сообщили о том, что в случае продолжения атак со стороны ВСУ по территории Украины, будет нанесен удар «по центрам принятия решений» в Киеве.

Вам может понравиться

Законопроект, ограничивающий работу дорожных камер, рассмотрит Госдума

В следующем году работа дорожных камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД), будет ограничена. Соответствующий законопроект уже подготовил один из комитетов Государственной Думы. В законопроекте будут чётко прописаны случаи,

В мае грузопоток в портах Северо-Запада может сократиться на 95%

Уход транспортных компаний с российского рынка может существенно сказаться на работе отечественных портов. Так, контейнерный грузопоток на Северо-Западе может упасть сразу на 95%. Такой прогноз озвучил Дмитрий Паньков, гендиректор Группы

В Турции подняли минимальную для получения гражданства стоимость недвижимости

Турция намерена увеличить стоимость жилья, приобретаемого иностранными гражданами, желающими получить гражданство страны. Она повысится с 250 до 400 тысяч долларов. Эксперты предполагают, что на такой шаг Анкара пошла из-за популярности
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 15 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 апреля – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 15 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |