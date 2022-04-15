После взрывов, которые прогремели в пятницу в Киеве, город частично остался без электроэнергии. Сообщения об этом появились в ряде украинских Telegram-каналов.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. Нет сведений и о размере причиненного ущерба и пострадавших.

Генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что Вооруженные силы России за последние сутки поразили 132 военных объекта на Украине. Среди уничтоженных военных объектов – ракетно-артиллерийский склад.

В Минобороны РФ сообщили, что в Великой Новоселке, Теминовке, Ивановке, Краматорске и Богородичном были уничтожены шесть центров скопления националистов и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад.

Представители Минобороны РФ сообщили о том, что в случае продолжения атак со стороны ВСУ по территории Украины, будет нанесен удар «по центрам принятия решений» в Киеве.