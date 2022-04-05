Общая выработка энергии первой в Китае морской ветровой электростанции Shapa гигаваттного класса мощности превысила 1 миллиард киловатт-часов, что может заменить около 307 600 тонн стандартного угля и эквивалентно нормальному потреблению электроэнергии 500 000 семей из трех человек в год.

Об этом сообщает китайский портал CGTN. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Проект Shapa, расположенный в море недалеко от города Янцзян в провинции Гуандун на юге Китая, был подключен к сети на полную мощность 25 декабря 2021 года. При общей установленной мощности в 2 гигаватта ветровая электростанция может ежегодно вырабатывать 5,6 миллиарда киловатт-часов экологически чистой электроэнергии для района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.

Технологии оффшорной (то есть расположенной за пределами прибрежной суши) ветроэнергетики в Китае быстро развивались в последние годы, что позволило стране лидировать в мире по совокупной мощности данного типа энергетики.

Ван Вубинь, председатель China Three Gorges Renewables (Group), сообщил, что в управляемом этой компанией проекте Shapa задействованы передовые технологии, которые используются в проектах по оффшорной ветроэнергетики по всему миру.

Проект Shapa, получивший в оснащение высокоточную систему самоконтроля в режиме реального времени, является первым проектом такого рода в Китае. Кроме прочего, он также имеет в своем составе активную противотайфунную систему, которой можно управлять дистанционно с помощью возможностей китайской спутниковой системы Beidou. Чэнь Сяохай, заместитель генерального директора оффшорного бизнес-подразделения Goldwind, отметил, что коммуникационная технология Beidou используется для минимизации воздействия тайфунов на энергоблок.

Подводные кабели, часто рассматриваемые как «узкое место» технологии производства экологически чистой энергии, являются ключом к передаче электроэнергии с моря на сушу. Чтобы реализовать передачу электроэнергии на большие расстояния, эти кабели должны выдерживать суровые условия океана и коррозию среди других опасных факторов.

«В общей сложности мы проложили более 770 километров кабелей для проекта морской ветроэнергетики Шапа. Мы также решили ряд масштабных технических проблем, таких как производство и контроль качества сверхбольших морских кабелей. Наша команда освоила базовые технологии. таких как технология формирования кабеля большого размера», – заявил Ся Фэн, президент корпорации Orient Cable.