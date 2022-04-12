Американский телеканал CBS опубликовал очередной рейтинг доверия президенту США Джо Байдену. По результатам соответствующего опроса, сейчас лидера страны поддерживают 42% американцев. Это самый низкий показатель за минувший год. В марте 2021-го уровень доверия американскому лидеру составлял более 60%.

Отмечается, что действия президента Соединённых Штатов не одобряют 58% жителей страны. По данным аналитиков, уровень доверия американскому лидеру снизился, прежде всего, из-за внутренних экономических проблем – жителей США всё больше беспокоит повышение цен на многие товары. Это доказывают и данные того же опроса: более 60% респондентов заявили, что для них высокие цены вызывали определённые трудности.

CBS уточняет, что опрос проводился выборочно в начале апреля. В нём приняли участие более двух тысячи взрослых жителей США разных возрастных групп и социального статуса.