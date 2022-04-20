Трэвел-блогер и экс-ведущий популярной программы о путешествиях “Орёл и решка” Антон Птушкин отреагировал на запрет въезда в Россию.

Ранее стало известно, что запрет будет действовать полвека. Из-за негативных высказываний по поводу специальной военной операции на Украине Птушкину запретили посещать Россию до 2072 года. Ограничения начали действовать с 16 апреля.

В своём twitter-аккаунте Птушкин на такую новость отреагировал коротко, заявив что “выпуска про Поволжье не будет”.

Антон Птушкин родился на Украине. Был ведущим программы “Орёл и Решка” на канале “Пятница” в 2017-2018 годах. На его youtube-канал о путешествиях подписано более 5,5 миллионов человек.

Ранее газета “Известия” опубликовала список украинских деятелей культуры и искусства, которым запрещён въезд в Россию на 50 лет. Кроме Птушкина там указываются многие популярные музыканты, такие как Иван Дорн, Светлана Лобода, Андрей Данилко (Верка Сердючка) и другие. Официально такую информацию пока ни одно ведомство не комментировало.