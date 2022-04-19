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Президент Украины Зеленский никогда не обладал реальной властью и не контролировал ситуацию в стране. Этим воспользовались Великобритания и Соединенные Штаты, которым очень хотелось развязать вооруженный конфликт на украинской территории, рассказал бывший советник НАТО и ООН Жак Бо.

В интервью изданию The Gray Zone, перевод которого представило агентство РИА Новости, Бо заявил, что западные союзники загнали Зеленского в ловушку. Они никогда не хотели мира на Украине, но предыдущие президенты умели держать ситуацию под контролем. В отличие от нынешнего главы государства.

Запад давил на Зеленского, не давая ему вести диалог с представителями ДНР и ЛНР и тем самым выполнять требования Минских соглашений. В результате начался конфликт. Причем США и Великобритания своими поставками оружия и продолжающимся давлением делают все возможное, чтобы продлить его на неопределенный срок.

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