читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш в Twitter написал свои возражения против создания на территории страны американской военной базой. С такой идеей ранее выступила глава минобороны Яна Чернохова.

В субботу глава оборонного ведомства сообщила журналистам, что Чехия хочет последовать примеру Словакии. Она планирует подписать соглашение с США об использовании американскими военнослужащими военных баз в Чехии. Яна Чернохова заявила, что намерена обсудить этот вопрос в Вашингтоне.

Андрей Бабиш отреагировал на это заявление: “Почему мы должны создавать некие базы у нас, когда эти базы мы помогаем создавать (в Словакии, где под руководством Чехии создается контингент НАТО)? Говорю за себя, что это излишне, я это не поддерживаю, потому что считаю это напрасным”.

Бывший премьер отметил, что по такому вопросу необходимо проводить референдум, чтобы знать мнение жителей страны.

Вам может понравиться

Морпех ВС США Берлетик обвинил Украину в использовании тактики террористов в Сирии

Предчувствуя скорое свое поражение, Киев использует тактику террористов в Сирии, которые тоже пытались обвинять правительственные силы страны во всех возможных грехах. Так прокомментировал удар по Краматорску бывший морпех ВС США

У ВСУ заметили британские сверхзвуковые ракеты LMM Martlet с лазерным наведением

На одном из видео, выложенном в Сеть ВСУ, эксперты обнаружили пусковую установку и ракеты британского производства LMM Martlet. Сейчас известно, что Лондон ни разу не сообщал о поставках в Киев

Украинские военные массово сдаются в плен в Мариуполе

Военнослужащие ВСУ, которые оказались в Мариуполе в полной изоляции и без поддержки своих войск, начали массово капитулировать. Это подтверждается многочисленными фотографиями, которые появляются в Сети буквально каждый день, отмечают авторы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 апреля – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 12 апреля – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 12 апреля – ясно, до 20 °C | Подольск: погода, 12 апреля – пасмурно, до 7 °C | Армавир: погода, 12 апреля – дождь, до 11 °C |