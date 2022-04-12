Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш в Twitter написал свои возражения против создания на территории страны американской военной базой. С такой идеей ранее выступила глава минобороны Яна Чернохова.

В субботу глава оборонного ведомства сообщила журналистам, что Чехия хочет последовать примеру Словакии. Она планирует подписать соглашение с США об использовании американскими военнослужащими военных баз в Чехии. Яна Чернохова заявила, что намерена обсудить этот вопрос в Вашингтоне.

Андрей Бабиш отреагировал на это заявление: “Почему мы должны создавать некие базы у нас, когда эти базы мы помогаем создавать (в Словакии, где под руководством Чехии создается контингент НАТО)? Говорю за себя, что это излишне, я это не поддерживаю, потому что считаю это напрасным”.

Бывший премьер отметил, что по такому вопросу необходимо проводить референдум, чтобы знать мнение жителей страны.