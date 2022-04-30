Украинский прапорщик Дмитрий Надеев, который служил в Новой Каховке Херсонской области, в доме отца устроил тайник с оружием. Когда в первых же боях подразделение бойца было разбито, а сам он сбежал в Днепропетровскую область, 10 автоматов и 2 пистолета ПМ так и остались за печкой в отцовском доме.

Через некоторое время прапорщик связался с отцом и попросил его выдать оружие российским военным. Он вполне резонно предположил, что если тайник будет обнаружен случайно, то родные столкнутся с серьезными проблемами.

Издание «Военное обозрение» пишет», что на территориях, освобожденных российскими войсками, сейчас находится много подобных тайников. И далеко не всегда их добровольно сдают, так как надеются, что оружием воспользуются диверсанты националистических сил. Поэтому поиск таких схронов станет одной из самых сложных задач новой власти.