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Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что все то, что произошло в украинском городе Буча, можно назвать только «спектаклем с трупами». Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

Илья Кива опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть, как несколько человек в украинской военной форме тащат на веревке “тело погибшего” по дороге. Бывший парламентарий назвал это очередным доказательством инсценировки “спектакля” в Буче.

Илья Кива отметил, что эти кадры случайно появились на президентском телеканале, но позже они были удалены. 3 апреля власти Украины и западные СМИ начали публиковать информацию о том, что российские военные убивают мирных жителей в украинской Буче. На кадрах были видны трупы людей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные действия “очередным преступлением украинских властей”.

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