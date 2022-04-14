Недавно бывшая жена предпринимателя Романа Малькова Светлана вместе с детьми переехала из Словении в США. Свой переезд она объяснила предстоящей свадьбой, но нынешняя спутница бизнесмена Анастасия Макеева считает, что Малькова просто сбежала от кредиторов.

Макеева постоянно проводит расследования в отношении бывшей супруги Малькова. Свои выводы она публикует в блоге. Администратор личного блога Анастасии Макеевой Ника написала: “Как выяснилось недавно, она вся в долгах как в шелках! Пока Светлана в Словении со слезами на глазах рассказывала в Интернете о своей тяжелой доле, сердобольные и, зачастую, совсем небогатые люди отдавали последнее бедной женщине, оказавшейся в беде. Ведь все считали, что это единственная возможность поддержать ее, и делали это с душой! И так могло бы продолжаться бесконечно”.

Администратор заявила, что Мальковой стало мало денег, которые она заработала на различных шоу. Она решила набрать в долг у “добрых людей”, а потом просто сбежать.