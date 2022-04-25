Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были запланированы заранее и вряд ли стали сюрпризом для Запада. США и НАТО отлично знают о наличии в распоряжении России новейшего стратегического вооружения, заявил генерал ВС РФ в отставке Евгений Бужинский.

Он напомнил, что ракета «Сармат» должна поступить на вооружение российских войск уже в следующем году. Поэтому были начаты ее государственные испытания. Недавний пуск с космодрома «Плесецк» стал первым, но не последним в предстоящей серии тестов.

Бужинский также припомнил высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о возможностях Лондона нанести ядерный удар по РФ независимо от Североатлантического альянса. Испытания ракеты, способной всего одним боевым блоком уничтожить Британские острова, стали достойным ответом на это высказывание, считает генерал.