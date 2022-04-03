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Украинские националисты на Донбассе десятками сдаются в плен, принимая решение сложить оружие. У них нет другого выхода, так как спецоперация ВС РФ в регионе продвигается весьма успешно, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он напомнил, что в центре Мариуполя, на территории предприятия «Азовсталь» и неподалеку от порта все еще действуют националистические подразделения. Однако они надеются на возможность эвакуироваться из города, так как отлично понимают бессмысленность попыток сопротивления.

Российские военные с ювелирной точностью проводят спецоперацию по освобождению Мариуполя, они зачищают от боевиков буквально каждый район и многоквартирный дом, не подвергая опасности местных жителей. Поэтому у неонацистов не остается никаких шансов удержать город под своим контролем или сбежать из него.

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