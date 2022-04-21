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В видеоиграх на консолях PlayStation от корпорации Sony может появиться реклама. Однако показывать её будут исключительно в бесплатных продуктах. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, корпорация уже проводит тестирование технологии вместе со своими партнёрами. Предполагается, что рекламу не будут делать навязчивой. Она может, например, появляться в виде рекламных щитов на виртуальных аренах. Возможно также, что за просмотр рекламы пользователям будут выдавать внутриигровые бонусы, как это делается сейчас в играх для мобильных телефонов.

Планируется, что реклама привлечёт средства на оплату труда разработчиков бесплатного игрового контента. Эксперты отмечают, что спрос на него значительно возрос с началом пандемии коронавирусной инфекции.

Издание также добавляет, что Sony сейчас довольно серьёзно проверяет рекламные компании, которые с ней будут сотрудничать, для того, чтобы не допустить утечку персональных данных игроков.

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