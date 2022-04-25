Жителям Великобритании приходится жестко экономить на еде, чтобы оплатить коммунальные услуги. Тяжелое положение из-за резкого роста цен на продукты питания и отопление коснулось более пяти миллионов жителей страны. Об этом сообщила газета Daily Mirror, приводя результаты опроса Deltapoll. Подробности передает URA.ru.

Опросы показали, что многие семьи столкнулись с проблемами. 10% опрошенных признались, что теперь им приходится выбирать между едой и отоплением. 12% опрошенных британцев уже не могут оплачивать коммунальные услуги.

34% жителей Великобритании сообщили, что они стараются покупать меньше еды, 30% опрошенных начали реже ездить на автомобиле, чтобы сэкономить топливо.

Сложности в стране начались после того, как Запад ввел против России санкции. Но ограничительные меры ударом отразились и на экономике США и Евросоюза. Инфляция в Европе уже обновила максимумы 30 лет.