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Представителя правящей в Великобритании Консервативной партии Нэйла Пэриша уличили в просмотре порно прямо на заседании Палаты общин. Однако политик уже нашел для себя оправдание, рассказало издание “Взгляд”

Он заявил, что никогда не смотрел подобные ролики, а просто по ошибке открыл файл в ходе заседания. Достоверность его слов должна подтвердить или опровергнуть специально организованная проверка.

В настоящий момент Пэриша отстранили от выполнения служебных обязанностей. Издание Sky News рассказало, что он требовал проведения всестороннего расследования, однако скандал все же вынудил парламентария подать заявление об отставке. Консервативная партия поблагодарила его за 12-летнюю законотворческую деятельность, но большинство депутатов поддержало решение коллеги уйти на покой.

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