После продолжительной болезни, которая длилась на протяжении всех 70 лет существования Североатлантического альянса, он все же скончался. Некролог на смерть НАТО в издании Global Times разместил британский публицист Марк Блэклок.

Он написал, что десятилетия немощи блока привели к тому результату, который можно увидеть сейчас. Финал НАТО абсолютно закономерен, так как за годы своего существования он не сумел подтвердить свои безграничные амбиции. Мало того, он так и не определился с целью деятельности.

По словам автора публикации, Альянс все еще не желает признавать свою смерть. Все те же амбиции, которые он не реализовал и даже не попытался это сделать, не позволяют ему осознать очевидное. Но все вокруг давно видят, что фактически НАТО давно является недееспособным образованием с сильно подорванным «здоровьем».