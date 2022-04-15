Таблоид The Daily Telegraph опубликовал интервью с семьей британского наемника Эйдена Эслина, который вместе с морскими пехотинцами ВСУ на днях сложил оружие в Мариуполе. Мать узнала сына по татуировке на руке с надписью «Happy Days».

Она призвала президента РФ Владимира Путина соблюдать ту часть Женевской конвенции, которая касается обращения с военнопленными. По словам женщины, ее сын служил в украинской армии, поэтому на него распространяются все положения документа.

Напомним, что сам Эслин призывал морпехов, в рядах которых служил, покинуть Мариуполь. Он заявил, что на Донбассе независимые республики, которые Киев пытается силой вернуть под свой контроль. Также наемник считает, что если бы ВСУ действительно не хотели конфликта, как заявляют многие бойцы и командиры, они бы просто оставили Донбасс в покое.