Британский наемник Эйден Эслин рассказал о преступлениях, которые совершали украинские военные в Мариуполе. Он отметил, что призывал их покинуть город или сдаться в плен, но эти предложения остались без ответа.

Вместо этого боевики нацбатальонов расстреливали мирных жителей Мариуполя, не давали им возможности даже воды набрать. Сами же они грабили все попадающиеся на пути магазины. Все, что военные там добывали, они забирали себе, не желая делиться с гражданским населением.

У Эслина поинтересовались, зачем нацисты все это проделывали, на что он ответил: «Потому что они преступники».

Ранее британский наемник состоял в одном из курдских подразделений на Ближнем Востоке. После этого он приехал на Донбасс, чтобы бороться с «сепаратистами». Однако после того, как все его подразделение оказалось в плену, боевой пыл «серого гуся» несколько угас.