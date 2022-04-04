Недавно в Сети появился видеоролик, опубликованный защитником “Манчестер Сити” и сборной Украины по футболу Александром Зинченко. В своем ролике спортсмен обвинил российские войска в агрессии “против мирного населения”. Он попросил подписчиков оказать помощь Украине.

Читатели британской газеты Daily Mail очень возмутились этим видео. Они обвинили Зинченко в русофобии и двуличии. Один из читателей отметил: “Мы все внесли свою лепту, все вложились, и Британия отправила вам оружие. Как насчет того, чтобы вернуться на Родину”.

Многие пользователи сошлись во мнении, что Украина стала инструментом влияния в руках всего Запада. Читатели отметили, что почему-то все забыли о бедных жителях Ирака, Палестины и Афганистана.

Один из читателей написал: “Не указывай Западу, что делать, пока сам сидишь в тепле и уюте. Мы и не должны оказывать никакой поддержки”.