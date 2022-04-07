Ученые из Великобритании разработали искусственную кожу, способную к осязанию и распечатали «палец», покрытый этим материалом, на 3D-принтере. Издание Bloomberg рассказало, что кончик этого пальца генерирует почти такие же сигналы, как и тактильные нейроны на коже человека.

Искусственная кожа представляет собой сетку, покрытую незаметными для невооруженного глаза выпуклостями булавкообразной формы. Их сложная структура практически повторяет такие же выпуклости на человеческой коже.

Благодаря этому созданный британскими учеными протез ощущал рельефные поверхности практически так же, как и кончик пальца человека. Исследователи заявили, что в будущем можно разработать манипуляторы, способные аккуратно удерживать небольшие предметы, а также протезы, обладающие тактильной чувствительностью.