Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые из Великобритании разработали искусственную кожу, способную к осязанию и распечатали «палец», покрытый этим материалом, на 3D-принтере. Издание Bloomberg рассказало, что кончик этого пальца генерирует почти такие же сигналы, как и тактильные нейроны на коже человека.

Искусственная кожа представляет собой сетку, покрытую незаметными для невооруженного глаза выпуклостями булавкообразной формы. Их сложная структура практически повторяет такие же выпуклости на человеческой коже.

Благодаря этому созданный британскими учеными протез ощущал рельефные поверхности практически так же, как и кончик пальца человека. Исследователи заявили, что в будущем можно разработать манипуляторы, способные аккуратно удерживать небольшие предметы, а также протезы, обладающие тактильной чувствительностью.

Вам может понравиться

Бумагу из пыльцы растений разработали в Сингапуре

Новый вид бумаги, который в будущем может помочь сохранить леса, разработали учёные из Сингапура. Они предложили делать бумагу из пыльцы растений. Соответствующая технология уже опробована, образцы бумаги получены, а исследователи

Скаты смогли производить простейшие вычисления

Некоторые виды рыб способны складывать и вычитать числа. К такому выводу пришли немецкие учёные после ряда тестов со скатами, хвостоколами и псевдотрофеус-зебрами. Ранние исследования показали, что некоторые рыбы способны различать

Английские ученые выявили 16 различных видов сна

Английские ученые провели исследование и выявили 16 разных вариантов сна у людей. Об этом пишет издание Science Alert. Для проведения исследования привлекли сто тысяч людей. Им на руку прикрепляли специальный
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 апреля – снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 апреля – небольшой снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 7 апреля – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 7 апреля – ясно, до 15 °C |