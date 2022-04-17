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Обращение британского премьера Бориса Джонсона к украинцам в честь католической Пасхи возмутило жителей страны. В комментариях к публикации в издании Daily Mail они написали, что Джонсон увлекся бесконечными упоминаниями Украины.

«Прежде всего вы должны думать о своей стране, где семьям приходится бороться из-за повсеместного роста цен», – отметил один из пользователей Сети.

Другой добавил, что Джонсон забыл, в какой стране возглавляет правительство.

«Он должен был обратиться к нам и извиниться за то, что он все еще премьер», – написал еще один комментатор.

Также некоторые читатели отметили, что благодаря конфликту на Украине Джонсон сумел спасти свою политическую карьеру. Но если он намерен и дальше действовать так же, как и сейчас, то у него вновь начнутся проблемы.

Напомним, в своем обращении британский премьер заявил, что в текущем году послание Христа о «победе добра над злом» приобретает особое значение.

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