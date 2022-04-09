Военнослужащие ВС ЛНР захватили трофейные противотанковые гранатометы NLAW и тут же пустили их в дело. Используя оружие, поставляемое Киеву из Великобритании, они уничтожили позиции противника, пишет портал Avia.Pro.

В настоящий момент нет точной информации о количестве гранатометов, которые удалось получить в качестве трофеев войскам ЛНР. Однако по неофициальной информации, их несколько сотен. Иностранное оружие бойцы ВСУ просто бросили на позициях, доблестно разбегаясь в разные стороны в ходе наступления ополченцев Донбасса.

Гранатометы NLAW уже помогают Народной милиции крушить противника. Несколькими выстрелами из этого оружия были уничтожены фортификационные сооружения, которые возвели неонацисты. Также оно отлично справляется с уничтожением техники ВСУ.