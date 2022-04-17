Подразделения Народной милиции ДНР не имеют в своем распоряжении крупных арсеналов с разнообразным оружием, поэтому решают эту проблему творчески. В боях с националистами батальона «Азов» (запрещен в России) они активно используют беспилотные аппараты, несущие грозные «фарфоровые боеприпасы», пишет портал Avia.Pro.

Авторы поясняют, что речь идет в основном о кружках из фарфора, в которые помещаются взведенные гранаты, прикрепленные к дронам. Такой подход дает возможность предотвратить преждевременный взрыв боеприпаса. Он летит с беспилотником до точки сброса и срабатывает только после контакта кружки с каким-либо препятствием. Благодаря этому эффективность атак повышается в несколько раз.

Эксперты отмечают, что подобные боеприпасы нельзя назвать изобретением ДНР. Они применялись еще в Афганистане, где назывались «афганским тюльпаном». Только тогда кружку так же успешно заменял легендарный граненый стакан.