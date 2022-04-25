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В ближайшее время в Великобритании ожидается представление доклада сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей. В нем речь пойдет о вечеринках, которые устраивал Борис Джонсон в период пандемии. Все ведет к тому, что результаты отчета могут стать разгромными.

У премьер-министра может не остаться выбора, как подать в отставку. Журналисты издания The Times отмечают, что в докладе могут всплыть не только факты проведения вечеринок во время карантина, но и критика рабочей обстановки, которая сейчас сложилась под руководством Джонсона.

Эксперты отмечают, что все результаты доклада могут стать для Джонсона катастрофическими. Издание отмечает: «Ни один чиновник еще не оказывался в подобном положении».

В настоящий момент проводится расследования 12 мероприятий, который были проведены премьер-министром во время карантина. При этом сам Джонсон сообщает, что не собирается покидать свой пост.

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