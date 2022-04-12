Имя Юрия Гагарина американская компания Space Foundation убрала из названия мероприятия, которое в США проводится ежегодно и посвящено Дню космонавтики. Вместо “Ночи Юрия” акцию переименовали в “Космический фестиваль”.

Как пишет болгарская газета Dnes, такой шаг американцы объяснили “текущими мировыми событиями”. Читатели издания живо отреагировали на такие изменения и оставили массу нелестных для США комментариев.

В частности, читатели упрекнули американцев в том, что они закрывают глаза даже на исторические факты в угоду пропаганде. Кроме этого, болгары отметили, что уровень образованности американских граждан таков, что имя первого человека в космосе “знают только специалисты”. Также читатели саркастически заметили, что из-за “текущих мировых событий” американцы переименуют и таблицу Менделеева.

При этом болгарские читатели отметили сдержанное поведение российских властей, которые не поддаются эмоциям и не комментируют подобные выходки со стороны представителей западных стран.