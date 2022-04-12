читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Имя Юрия Гагарина американская компания Space Foundation убрала из названия мероприятия, которое в США проводится ежегодно и посвящено Дню космонавтики. Вместо “Ночи Юрия” акцию переименовали в “Космический фестиваль”.

Как пишет болгарская газета Dnes, такой шаг американцы объяснили “текущими мировыми событиями”. Читатели издания живо отреагировали на такие изменения и оставили массу нелестных для США комментариев.

В частности, читатели упрекнули американцев в том, что они закрывают глаза даже на исторические факты в угоду пропаганде. Кроме этого, болгары отметили, что уровень образованности американских граждан таков, что имя первого человека в космосе “знают только специалисты”. Также читатели саркастически заметили, что из-за “текущих мировых событий” американцы переименуют и таблицу Менделеева.

При этом болгарские читатели отметили сдержанное поведение российских властей, которые не поддаются эмоциям и не комментируют подобные выходки со стороны представителей западных стран.

Вам может понравиться

Американский студент поразился “демократии” США

Студент Чикагского университета Даниэль Шмидт побывал на конференции под названием “Дезинформация и эрозия демократии”. Своими впечатлениями он поделился с изданием Compact Mag. Юноша был очень возмущен. Он отметил, что студенты

Российские военные взяли оставшихся в Мариуполе неонацистов в три котла

Мариуполь является одним из ключевых населенных пунктов в спецоперации РФ на Украине и сейчас его зачистка от боевиков батальона «Азов» (запрещен в России) подходит к своему завершению. В боевых действиях

Военкор Сладков рассказал о сдаче в плен еще 160 морпехов ВСУ в Мариуполе

В Мариуполе в плен сдались еще 160 морских пехотинцев ВСУ, осознавших бессмысленность сопротивления российским войскам и ополчению ДНР. Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что они попытались осуществить прорыв и выйти
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 апреля – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 12 апреля – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 12 апреля – ясно, до 20 °C | Подольск: погода, 12 апреля – пасмурно, до 7 °C | Армавир: погода, 12 апреля – дождь, до 11 °C |