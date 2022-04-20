Россия начала проведение спецоперации на Украине с 24 февраля. С этого времени более 3 000 украинских военнослужащих сдались в плен в Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Замглавы ссылается на данные Народной милиции ДНР. По имеющейся информации, 19 апреля сдались еще пятеро военнослужащих ВСУ, которые покинули территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Безсонов отметил, что на украинских военных влияют листовки с призывами сдаться в плен, которые военные Народной милиции ДНР разбрасывали на территории комбината при помощи специальных агитснарядов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что оставшихся на «Азовстали» бойцов ВСУ вновь призывали сдаться.