Бойцы “Азова” (запрещенная в России организация, против которой возбуждено уголовное дело) оказались без поддержки со стороны властей. Замкомандира националистического полка из Мариуполя Святослав Паламар заявил о том, что политики несколько недель уже не выходят на связь. Подробности передает РИА Новости.

Паламар опубликовал видеообращение в Telegram-канале Мариупольского городского совета, в котором он рассказал о ситуации в Мариуполе.

В своем обращении Святослав Паламар заявил: “Это политики, которые постоянно рассказывают, что “да мы их поддерживаем, мы постоянно с ними на связи”, но уже больше двух недель никто не берет трубку и никто ни с кем не общается”.

Представители Луганской Народной Республики отмечают, что регулярно призывают украинских солдат добровольно сдать оружие. С этой целью они отправляют военным ВСУ соответствующие агитационные снаряды.