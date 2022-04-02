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Националисты украинского полка «Азов» (запрещен в России) за полгода до специальной военной операции РФ арендовали квартиры в северо-восточной части Харькова. Они размещались в них по 5-10 человек, сообщила изданию РИА Новости экс-сотрудница СБУ.

Она пояснила, что наиболее популярным районом среди боевиков «Азова» была Северная Салтовка. Ее окраины обращены в сторону российских рубежей, что и было главным критерием при выборе арендованного жилья.

Напомним, что согласно обнаруженным документам, Киев готовил наступательную операцию на Донбассе с целью установить контроль над территориями ЛНР и ДНР. Республики вряд ли справились бы с отражением нападения, поэтому они обратились за помощью к РФ. Именно поэтому 24 февраля была объявлена специальная военная операция.

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