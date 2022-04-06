К лету текущего года в Германии ожидается существенный рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Уже сейчас некоторые производители продуктов питания начинают постепенно увеличивать стоимость своих товаров, сообщило издание Bloomberg.

Авторы публикации ссылаются на заместителя руководителя Ассоциации работников сельскохозяйственного сектора Германии Удо Хеммерлинга. По его словам, молоко и продукция из него в немецких магазинах уже подорожали на 10 процентов. Но это только начало, передает РИА Новости.

Уже к июню, когда производители будут обновлять контракты с ритейлерами, заключаемые на 6 месяцев, цены значительно возрастут.

Ранее Bloomberg сообщал также о росте цен в Великобритании. Основными причинами надвигающегося кризиса является повышение стоимости кормов, удобрений и топлива.