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Поставки оружия в Киев могут негативно повлиять на боеспособность Запада, пишет издание Bloomberg. США и ряд стран НАТО стремятся продолжать накачивать Украину вооружениями, но одновременно с этим они истощают собственные запасы.

В результате некоторые западные страны уже задумываются, стоит ли отправлять новую партию оружия в Киев, либо приберечь ее для себя. Ведь они также когда-нибудь могут столкнуться с необходимостью защищать собственные границы, а достаточного объема вооружений на этот случай уже не будет.

По словам авторов публикации, ВСУ всего за один день тратят недельный запас боеприпасов к противотанковым комплексам. Причем особого смысла в этом нет, никаких результатов столь интенсивной стрельбы не наблюдается. Зато натовским странам затем придется потратить несколько лет, чтобы восстановить резервы, усиленно расходуемые на Украине.

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