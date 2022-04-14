Поправки к антироссийским санкциям позволят авиакомпаниям из России выкупить самолёты, которые западные страны предоставили на условиях лизинга. Речь идёт о более чем 500 бортах. Об этом пишет издание Bloomberg.

Уточняется, что сейчас многие сделки с российской стороной запрещены, как и передача каких-либо экономических ресурсов. Например, тех же самолётов. Однако внесённые поправки допустили, что право собственности на самолёт может быть передано лизингополучателю в случае, если он выплатит всю сумму по аренде воздушного судна.

То есть у правительств стран Европы появились законные основания разрешить компаниям принять платежи из России в обмен на самолёты. Изменения коснутся всех договоров, которые были заключены с российскими авиаперевозчиками до 26 февраля.

Ранее европейские лизингодатели потребовали вернуть предоставленные в аренду авиаперевозчикам из России самолёты. Это произошло на фоне начала специальной военной операции на Украине и санкций, которые западные страны стали вводить после её начала в отношении России.