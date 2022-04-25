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В ходе обысков, проводимых Федеральным бюро расследований (ФБР) в домах родственников бизнесмена из РФ Олега Дерипаски, правоохранители изымали буквально все, что попадалось им под руку, рассказало американское агентство Bloomberg.

Так, помимо финансовой документации и произведений искусства, представители ФБР изъяли домашнюю утварь, туристические ботинки и солнечные очки, передает РИА Новости.

Журналисты напоминают, что обыски проводились в октябре прошлого года в рамках расследования уклонения от антироссийских санкций. Сам Дерипаска заявил, что США пытались найти хоть какие-то доказательства причастности РФ к победе на выборах президента в 2016 году Дональда Трампа. Он отметил, что обыски стали «продолжением этой раскрученной байки», придуманной Вашингтоном.

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