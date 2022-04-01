Запасов дизельного топлива в Европе хватит всего на 40 дней. В этой связи может возникнуть серьёзные дефицит. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Такой вид топлива используется в основном в сельском хозяйстве, промышленности, ЖКХ. При этом большая часть дизельного топлива Европа закупает у России. Однако перебои в поставках начались после ухудшения отношений между Россией и Евросоюзом. Издание отмечает, что это уже привело к тому, что дизель в Европе впервые за 15 лет стал стоить дороже бензина.

Чтобы не допустить кризиса, европейцы пытаются наладить поставки дизельного топлива из стран Ближнего Востока, Азии и США – как минимум Евросоюзу нужно 100 тысяч баррелей дизеля в сутки. Но пока переговоры о поставках продвигаются с трудом.

Ещё один возможный вариант, который сможет уберечь Европу от “дизельного кризиса” по словам специалистов, – закупка топлива в России, однако в документах при этом будет указан другой источник поставок.