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Рост цен в Великобритании ударил, прежде всего, по безработным гражданам. Агентство Bloomberg подсчитало, что люди, получающие от государства пособия, пострадали в пять раз сильнее тех, кто трудоустроен.

Наиболее значительный рост цен произошёл в коммунальном секторе. На оплату отопления и электричества британцам приходиться теперь тратить больше – за последнее время на 50% подскочили цены на энергоносители.

В ответ на это в Великобритании выросла минимальная заработная плата, а вот пособия по безработице увеличились незначительно – всего на 3,1%. С тяжёлым финансовым положением столкнутся тысячи нетрудоустроенных граждан, предполагает Bloomberg.

Цены на газ стали расти в Европе после начала специальной военной операции на Украине, а также негативной реакции на неё со стороны европейских государств – потребителей российского газа. Сильный скачок цен вверх произошёл после того, как президент Владимир Путин поручил перевести расчёты за газ с иностранной валюты на российские рубли.

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