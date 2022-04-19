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Европа и Соединенные Штаты дружно осуждают Россию за специальную военную операцию на Украине. Однако в ЕС и других регионах планеты единодушия в отношении политических и экономических мер, направленных на поддержку Киева становится все меньше, считает журналист Макс Гастингс.

В своей публикации в издании Bloomberg он поясняет, что Североатлантический альянс ведет себя слишком высокомерно и оказывает давление на некоторые страны, не желающие присоединяться к осуждению РФ. Такое его поведение начинает вызывать недовольство.

В качестве примера автор приводит Францию, в которой кандидат на пост президента Марин Ле Пен даже сейчас не скрывает восхищения российским лидером Владимиром Путиным, Венгрию, а также Израиль, который хоть и поддерживает НАТО на словах, но на деле стремится от него дистанцироваться.

В результате новый альянс демократий, который сложился ситуативно именно в связи с украинским кризисом, может просто рухнуть, если спецоперация продлится еще некоторое время.

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